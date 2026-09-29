Fatehabad News: नगर परिषद टीम फील्ड में उतरी, 50 दुकानों का सामान और रेहड़ियां जब्त

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टीम ने हंस मार्केट, जवाहर चौक, थाना रोड, डीएसपी रोड, पुराना बस स्टैंड और लालबत्ती चौक पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान दो ट्रॉलियों में करीब 50 दुकानों का सामान और रेहड़ियां जब्त की गईं। कार्रवाई का नेतृत्व ट्रैफिक थाना प्रभारी जय सिंह और नगर परिषद के एसआई राहुल ने किया। टीम सबसे पहले हंस मार्केट पहुंची।यहां दुकानों के बाहर सड़क और सार्वजनिक स्थान पर रखा सामान हटवाया गया। कई दुकानदारों का सामान मौके से ही जब्त कर लिया गया। दुकानों के बाहर लगाए गए बोर्ड भी टीम ने कब्जे में ले लिए। अचानक टीम के बाजार में पहुंचने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार आनन-फानन में सड़क और दुकानों के बाहर रखा सामान अंदर करते नजर आए।अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट हिदायत दी कि सड़क, फुटपाथ और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामान रखकर रास्ता बाधित न किया जाए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।हंस मार्केट के बाद टीम थाना रोड पहुंची। यहां भी दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। सड़क किनारे सामान रखने वालों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। इसके बाद टीम ने अन्य बाजारों में भी कार्रवाई जारी रखी।नो पार्किंग में खड़े वाहनों के काटे चालानअतिक्रमण हटाने के साथ ट्रैफिक पुलिस ने सड़क किनारे गलत तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की। नो पार्किंग और यातायात में बाधा बन रहे वाहनों के चालान काटे गए। वाहन चालकों को निर्धारित स्थान पर ही वाहन खड़ा करने की हिदायत दी गई। नगर परिषद के एसआई राहुल ने बताया कि बाजारों में अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो जाती हैं जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी होती है तथा यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। अभियान आगे भी जारी रहेगा।