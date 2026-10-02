Fatehabad News: छात्र की मौत मामले में शिक्षकों पर मां ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

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उल्लेखनीय है कि बुधवार शाम को गौरव का शव घर में फंदे से लटका मिला था। वह निजी स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र था। मां पूजा ने आरोप लगाया कि स्कूल में बेटे को प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके अनुसार गैरी के दो-तीन बार फोन आए थे। उस समय वह कार्यालय में थी। बेटे ने फोन पर बताया था कि शिक्षक ने उसे बहुत मारा है।पूजा ने आरोप लगाया कि स्कूल में अधिक बोलने की बात कहकर गैरी को प्रताड़ित किया जाता था और कक्षा में अलग बैठाया जाता था। इससे वह अपमानित महसूस कर रहा था। घर पहुंचने पर उसने बेटे को फंदे पर लटका पाया। पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि हुडा चौकी पुलिस को शिकायत मिली है। मामले की जांच की जाएगी।