हरियाणा: विधानसभा के मानसून सत्र में पोस्टर लहराकर सिख समाज से माफी मांगने की मांग उठाई

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कथित बयान के विरोध में रतिया विधायक जरनैल सिंह ने वीरवार विधानसभा के मानसून सत्र में पोस्टर लहराकर सिख समाज से माफी मांगने की मांग उठाई। इस दौरान सदन में पोस्टर छीनने पर हंगामा और नोकझोंक भी हुई।

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विधायक जरनैल सिंह ने आरोप लगाया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताना हजारों पीड़ित सिख परिवारों की भावनाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया और घर उजड़ते देखे, उनके लिए ऐसा बयान पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने जैसा है।

उन्होंने कहा कि रोल मॉडल वह होना चाहिए जो समाज को जोड़े, न कि ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से निर्दोष लोगों की पीड़ा जुड़ी हो। विधायक ने मांग की कि दोषी व्यक्ति को रोल मॉडल बताने वालों को सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए।

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इसी दौरान सोनीपत जिले की बरोदा सीट से कांग्रेस विधायक इंदु नरवाल ने जरनैल सिंह के हाथ में मौजूद पोस्टर खींच लिया। जरनैल सिंह ने पोस्टर वापस लेने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने उसे एक अन्य कांग्रेसी विधायक की ओर फेंक दिया। इसके बाद जरनैल सिंह अपनी सीट पर लौट गए।

पोस्टर को लेकर सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि सिख समाज की भावनाओं से जुड़े इस मुद्दे पर सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति को आदर्श बताने संबंधी कथित टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए माफी की मांग दोहराई।क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद से जरनैल सिंह कांग्रेस पर कर रहे हैं हमला

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग आरोपों के बाद 16 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी द्वारा निलंबित किए जाने के बाद जरनैल अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। वे पिछले 5 महीने से मुख्यमंत्री सैनी की तारीफ कर रहे हैं। वे पिछले कुछ समय से भाजपा के कार्यक्रमों में भी प्रमुखता से शिरकत करते नजर आ रहे हैं। वीरवार को विधानसभा में दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोलकर जरनैल सिंह ने अपनी नई राजनीतिक पारी के संकेत दे दिए हैं।