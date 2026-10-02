Fatehabad News: टोहाना में ड्राई-डे पर शराब बिक्री, पुलिस आई तो बंद किया होल
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 02 Oct 2026 10:35 PM IST
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टोहाना। नेशनल हाईवे 148-बी पर कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह के आवास के सामने बने शराब के ठेके पर शुक्रवार को ड्राई-डे की धज्जियां उड़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद शहर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही ठेके के कारिंदे ने शटर में बने होल को बंद कर दिया जिसके बाद पुलिस टीम लौट गई।
दरअसल, 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर सरकार ने ड्राई-डे घोषित किया था। इसके बावजूद वायरल वीडियो में ठेका कारिंदा शटर के होल से शराब बेचता और बाहर लोग बोतलें लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद शहर थाना प्रभारी संदीप टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे लेकिन सबूत न मिलने से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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दरअसल, 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर सरकार ने ड्राई-डे घोषित किया था। इसके बावजूद वायरल वीडियो में ठेका कारिंदा शटर के होल से शराब बेचता और बाहर लोग बोतलें लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद शहर थाना प्रभारी संदीप टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे लेकिन सबूत न मिलने से कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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