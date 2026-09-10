Fatehabad News: जूडो में सोनीपत, कैथल व हिसार के खिलाड़ियों का दबदबा

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फतेहाबाद को जूडो के पुरुष वर्ग तथा बेसबाल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों की मेजबानी मिली थी। अंतिम दिन खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में दमखम दिखाया। अंडर-14 लड़कों के जूडो मुकाबलों में अंडर-25 किलोग्राम भार वर्ग में सिरसा के दीपांशु प्रथम रहे। हिसार के हर्ष ने दूसरा स्थान हासिल किया। सोनीपत के अंश और रोहतक के अर्पित संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।अंडर-30 किलोग्राम में जींद के कार्तिक ने पहला स्थान पाया। कैथल के अभिमन्यु दूसरे रहे। पानीपत के विवेक और सिरसा के अंशुमन तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-35 किलोग्राम में कैथल के तरुण प्रथम और हिसार के अमन द्वितीय रहे। झज्जर के दीपांशु और फरीदाबाद के भव्य ने तीसरा स्थान हासिल किया।अंडर-40 किलोग्राम में भिवानी के विहान प्रथम रहे। फरीदाबाद के ऋतिक दूसरे स्थान पर रहे। हिसार के अक्ष और रोहतक के अमृत तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-45 किलोग्राम में महेंद्रगढ़ के सुधीर ने पहला स्थान हासिल किया। करनाल के मनप्रीत दूसरे रहे। फतेहाबाद के यश और कैथल के अभिनव ने तीसरा स्थान पाया।अंडर-50 किलोग्राम में कैथल के सुशांत प्रथम रहे। हिसार के दीपांशु दूसरे स्थान पर रहे। सोनीपत के केशव और झज्जर के जयदेव कुमार तीसरे स्थान पर रहे। 50 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रोहतक के तनिष प्रथम रहे। सोनीपत के काव्यांश ने दूसरा स्थान हासिल किया। कैथल के जश्न और गुरुग्राम के विहान तीसरे स्थान पर रहे।अंडर-19 में 10 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदकअंडर-40 किलोग्राम भारवर्ग में सोनीपत के वंश ने पहला स्थान हासिल किया। हिसार के हिमांशु दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भिवानी के सुमित और पानीपत के आशीष ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-45 किलोग्राम भारवर्ग में गुरुग्राम के ध्रुव ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। सिरसा के पुरुषोत्तम दूसरे स्थान पर रहे। सोनीपत के वंश और भिवानी के अंशु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-50 किलोग्राम भारवर्ग में करनाल के हिमांशु ने पहला स्थान हासिल किया। झज्जर के मनीष दूसरे स्थान पर रहे, जबकि रोहतक के ईशांत और सिरसा के बिरजू ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-55 किलोग्राम भारवर्ग में कैथल के अरमान ने पहला स्थान हासिल किया। सिरसा के समीर दूसरे स्थान पर रहे। महेंद्रगढ़ के यश और रोहतक के गौरव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-60 किलोग्राम भारवर्ग में हिसार के चिराग ने पहला स्थान हासिल किया। महेंद्रगढ़ के पियूष दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जींद के सोहित और करनाल के परमजीत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-66 किलोग्राम भारवर्ग में रेवाड़ी के शिवम ने पहला स्थान हासिल किया। सोनीपत के भावेश दूसरे स्थान पर रहे। कैथल के मनप्रीत और भिवानी के अरुण ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-73 किलोग्राम भारवर्ग में कैथल के चिराग ने पहला स्थान हासिल किया। गुरुग्राम के हितेश दूसरे स्थान पर रहे, जबकि रोहतक के हिमांशु और हिसार के दीपेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-81 किलोग्राम भारवर्ग में सिरसा के हर्षित ने पहला स्थान हासिल किया। सोनीपत के भव्य दूसरे स्थान पर रहे। हिसार के अक्षय और फतेहाबाद के हार्दिक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।अंडर-90 किलोग्राम भारवर्ग में सोनीपत के ईशान ने पहला स्थान हासिल किया। मेवात के चिराग दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कुरुक्षेत्र के जश्न और कैथल के जलेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।90 किलोग्राम से अधिक भारवर्ग में हिसार के नवीन ने पहला स्थान हासिल किया। सिरसा के हार्दिक तंवर दूसरे स्थान पर रहे। कैथल के पुलकित और सोनीपत के हिमांशु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।