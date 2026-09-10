फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Judo dominated by players from Sonipat, Kaithal, and Hisar

Fatehabad News: जूडो में सोनीपत, कैथल व हिसार के खिलाड़ियों का दबदबा

Thu, 10 Sep 2026 10:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 10 Sep 2026 10:33 PM IST
विज्ञापन
Judo dominated by players from Sonipat, Kaithal, and Hisar
जीत की उम्मीद में हर दांवफतेहाबाद। गांव धांगड़ के पीएम श्री स्कूल में राज्य स्तरीय प्रतियोगित
फतेहाबाद। गांव धांगड़ के पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में चल रही 59वीं राज्यस्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के अंतिम दिन अंडर-14, 17 और 19 आयुवर्ग के जूडो व बेसबाल के मुकाबले हुए। शिक्षा विभाग ने वीरवार को अंतिम परिणाम जारी किए।
विज्ञापन

फतेहाबाद को जूडो के पुरुष वर्ग तथा बेसबाल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों की मेजबानी मिली थी। अंतिम दिन खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में दमखम दिखाया। अंडर-14 लड़कों के जूडो मुकाबलों में अंडर-25 किलोग्राम भार वर्ग में सिरसा के दीपांशु प्रथम रहे। हिसार के हर्ष ने दूसरा स्थान हासिल किया। सोनीपत के अंश और रोहतक के अर्पित संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।
विज्ञापन

अंडर-30 किलोग्राम में जींद के कार्तिक ने पहला स्थान पाया। कैथल के अभिमन्यु दूसरे रहे। पानीपत के विवेक और सिरसा के अंशुमन तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-35 किलोग्राम में कैथल के तरुण प्रथम और हिसार के अमन द्वितीय रहे। झज्जर के दीपांशु और फरीदाबाद के भव्य ने तीसरा स्थान हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अंडर-40 किलोग्राम में भिवानी के विहान प्रथम रहे। फरीदाबाद के ऋतिक दूसरे स्थान पर रहे। हिसार के अक्ष और रोहतक के अमृत तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-45 किलोग्राम में महेंद्रगढ़ के सुधीर ने पहला स्थान हासिल किया। करनाल के मनप्रीत दूसरे रहे। फतेहाबाद के यश और कैथल के अभिनव ने तीसरा स्थान पाया।
अंडर-50 किलोग्राम में कैथल के सुशांत प्रथम रहे। हिसार के दीपांशु दूसरे स्थान पर रहे। सोनीपत के केशव और झज्जर के जयदेव कुमार तीसरे स्थान पर रहे। 50 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रोहतक के तनिष प्रथम रहे। सोनीपत के काव्यांश ने दूसरा स्थान हासिल किया। कैथल के जश्न और गुरुग्राम के विहान तीसरे स्थान पर रहे।

----

अंडर-19 में 10 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक

अंडर-40 किलोग्राम भारवर्ग में सोनीपत के वंश ने पहला स्थान हासिल किया। हिसार के हिमांशु दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भिवानी के सुमित और पानीपत के आशीष ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

अंडर-45 किलोग्राम भारवर्ग में गुरुग्राम के ध्रुव ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। सिरसा के पुरुषोत्तम दूसरे स्थान पर रहे। सोनीपत के वंश और भिवानी के अंशु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

अंडर-50 किलोग्राम भारवर्ग में करनाल के हिमांशु ने पहला स्थान हासिल किया। झज्जर के मनीष दूसरे स्थान पर रहे, जबकि रोहतक के ईशांत और सिरसा के बिरजू ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

अंडर-55 किलोग्राम भारवर्ग में कैथल के अरमान ने पहला स्थान हासिल किया। सिरसा के समीर दूसरे स्थान पर रहे। महेंद्रगढ़ के यश और रोहतक के गौरव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

अंडर-60 किलोग्राम भारवर्ग में हिसार के चिराग ने पहला स्थान हासिल किया। महेंद्रगढ़ के पियूष दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जींद के सोहित और करनाल के परमजीत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

अंडर-66 किलोग्राम भारवर्ग में रेवाड़ी के शिवम ने पहला स्थान हासिल किया। सोनीपत के भावेश दूसरे स्थान पर रहे। कैथल के मनप्रीत और भिवानी के अरुण ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

अंडर-73 किलोग्राम भारवर्ग में कैथल के चिराग ने पहला स्थान हासिल किया। गुरुग्राम के हितेश दूसरे स्थान पर रहे, जबकि रोहतक के हिमांशु और हिसार के दीपेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

अंडर-81 किलोग्राम भारवर्ग में सिरसा के हर्षित ने पहला स्थान हासिल किया। सोनीपत के भव्य दूसरे स्थान पर रहे। हिसार के अक्षय और फतेहाबाद के हार्दिक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

अंडर-90 किलोग्राम भारवर्ग में सोनीपत के ईशान ने पहला स्थान हासिल किया। मेवात के चिराग दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कुरुक्षेत्र के जश्न और कैथल के जलेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।


90 किलोग्राम से अधिक भारवर्ग में हिसार के नवीन ने पहला स्थान हासिल किया। सिरसा के हार्दिक तंवर दूसरे स्थान पर रहे। कैथल के पुलकित और सोनीपत के हिमांशु ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed