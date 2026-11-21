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वे शनिवार को गांव कुलां के जैन स्थानक में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु का उदाहरण देते हुए बताया कि उसे वरदान मिला था कि घर या बाहर, दिन या रात में, शस्त्र या अस्त्र से तथा मनुष्य या देव कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा।मुनि महाराज ने कहा कि यदि व्यक्ति भी चाहता है कि दुनिया में कोई उसका अहित न कर सके तो उसे हिरण्यकशिपु बनने के बजाय यह संकल्प लेना चाहिए कि वह किसी का अहित नहीं करेगा।उन्होंने महाभारत का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि दुर्योधन ने पांडवों को नष्ट करने के हजारों प्रयास किए लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसके विपरीत पांडव और मजबूत होते गए। इसलिए व्यक्ति को कभी दुर्योधन नहीं बनना चाहिए और दूसरों का बुरा करने से बचना चाहिए। इस अवसर पर रूपचंद जैन और राम सोनी ने परिवार सहित श्रद्धालुओं को महाराज के प्रवचन सुनने के लिए आमंत्रित किया।