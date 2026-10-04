एशियन गेम्स में हरियाणा का डंका: 48 खिलाड़ियों ने 51 पदक जीते, कबड्डी और हॉकी में सबसे बड़ा योगदान

खेलों की दुनिया में हरियाणा की धाक एक बार फिर देखने को मिली। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अब एशियन गेम्स में भी प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का डंका बजाया है। कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, हॉकी, शूटिंग, तीरंदाजी और अन्य खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारतीय पदक अभियान में अहम योगदान दिया। खास बात यह रही कि प्रदेश की बेटियों ने भी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं।

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भारतीय दल के पदक विजेता खिलाड़ियों में हरियाणा की हिस्सेदारी सबसे बड़ी रही है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने सयुंक्त तौर पर 26 पदक जीते हैं लेकिन खिलाड़ी-वार गिनने पर प्रदेश के 48 खिलाड़ियों के नाम 51 पदक दर्ज होते हैं। इनमें 35 स्वर्ण, नौ रजत और सात कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही स्पर्धा में दो या तीन मेडल हासिल किए हैं। उदाहरण के तौर पर जींद की नीरू ने तीन पदक अपने नाम किए।भारत ने एशियन गेम्स में कुल 85 पदक जीते, जिनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक रहे है। हरियाणा का सबसे ज्यादा योगदान कबड्डी और हॉकी का रहा। पुरुष और महिला कबड्डी टीमों में हरियाणा के कुल 14 खिलाड़ी शामिल रहे और दोनों टीमों ने स्वर्ण जीता। पुरुष टीम में आठ और महिला टीम में छह खिलाड़ी हरियाणा के थे।