Fatehabad News: फ्री सफर की सौगात, बस अड्डों पर उमड़ी भीड़

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मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य यात्री बस स्टैंड पहुंचे। बसों के इंतजार में कतारें लगी रहीं और बसों के पहुंचते ही उनमें सवार होने के लिए यात्रियों में जद्दोजहद देखने को मिली। कई बसें पूरी तरह भरने के बाद रवाना हुईं, जबकि सीट नहीं मिलने पर यात्रियों को अगली बस का इंतजार करना पड़ा।जिला मुख्यालय से सिरसा, हिसार और रोहतक रूट पर काफी संख्या में यात्री रवाना हुए। सिरसा-हिसार रूट की बसों में सबसे अधिक भीड़ रही। इसके अलावा रतिया-टोहाना, भूना-नरवाना और भट्टूकलां रूट पर भी यात्रियों को बस में जगह पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। पुराने बस स्टैंड से ग्रामीण रूटों पर चलने वाली बसों में भी महिलाओं की संख्या अधिक रही।रोडवेज कर्मचारियों ने भीड़ को व्यवस्थित करने के साथ बसों के संचालन पर नजर रखी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोकल रूट पर मिनी बसों का संचालन भी किया गया। इससे आसपास के गांवों और कस्बों की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिली। इससे मुख्य बसों पर दबाव कुछ कम हुआ।सिरसा-हिसार-रोहतक रूट पर भीड़जिला मुख्यालय से सिरसा, हिसार और रोहतक जाने वाली रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या काफी अधिक रही। सिरसा-हिसार रूट की लगभग सभी बसों में भीड़ रही। रतिया-टोहाना, भूना-नरवाना और भट्टूकलां रूट पर भी यात्रियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीण रूटों पर भी मुफ्त यात्रा का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या अधिक रही।नए से पुराने बस स्टैंड के लिए चलाई गई मिनी बसेंरोडवेज ने नए और पुराने बस स्टैंड के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की। रोडवेज महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि पांच बसें विशेष तौर पर पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड के बीच चलाई गईं। इससे नए बस स्टैंड पर उतरने वाले यात्रियों को शहर के दूसरे हिस्सों में जाने में सुविधा मिली।निजी बसों और दूसरे राज्यों की बसों में नहीं मिली छूटरक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा की सुविधा केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में मान्य रही। निजी बसों और दूसरे राज्यों से आने वाली बसों में महिलाओं को किराया देना पड़ा। रोडवेज बसों में भीड़ अधिक होने के कारण कई पुरुष यात्रियों ने निजी बसों से सफर किया। जिला मुख्यालय से रतिया-टोहाना, भूना-नरवाना, भट्टूकलां-हिसार, सिरसा और अन्य रूटों पर निजी बसों में भी यात्री नजर आए।रोडवेज प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन पर यात्रियों की संख्या के अनुसार सभी रुटों पर रोडवेज बसों के संचालन की व्यवस्था की गई। पहले दिन पुराने और नए बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ के बीच रोडवेज बसों का संचालन जारी रहा।- मनोज कुमार, महाप्रबंधक, रोडवेज फतेहाबाद।