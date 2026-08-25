Fatehabad News: सफाई कर्मचारियों के विरोध के बीच पुलिस बल के साथ उठाया कूड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 25 Aug 2026 10:56 PM IST
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टोहाना। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन ने सोमवार रात पुलिस बल की मौजूदगी में शहर में कूड़ा उठाया। विरोध में कुछ महिला कर्मचारी जेसीबी के आगे लेट गईं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। एक महिला कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई।
प्रशासन ने भूना रोड, डांगरा रोड, पुराने बस स्टैंड, अग्रसेन चौक, काली माता रोड, रेलवे स्टेशन और पुरानी सब्जी मंडी सहित 13 स्थानों से कूड़ा उठाया। जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से सफाई अभियान चलाया गया।
अभियान का सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारी जेसीबी और पुलिस वाहनों के आगे खड़े हो गए। कुछ महिला कर्मचारी जेसीबी के सामने लेट गईं। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने महिला कर्मचारियों सहित कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों में बैठा लिया।
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इंदिरा कॉलोनी निवासी सफाई कर्मचारी प्रेमलता की तबीयत इसी दौरान बिगड़ गई। बीपी बढ़ने पर उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार अनिल कुमार, मार्केट कमेटी सचिव संदीप गर्ग, शहर थाना प्रभारी संदीप और सदर पुलिस मौके पर मौजूद रही।
हिरासत में लिए गए कर्मचारी नेता मनदीप ने आरोप लगाया कि प्रशासन पुलिस बल से हड़ताल दबाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी मांगों पर एकजुट हैं और आंदोलन जारी रहेगा।
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प्रशासन ने भूना रोड, डांगरा रोड, पुराने बस स्टैंड, अग्रसेन चौक, काली माता रोड, रेलवे स्टेशन और पुरानी सब्जी मंडी सहित 13 स्थानों से कूड़ा उठाया। जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से सफाई अभियान चलाया गया।
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अभियान का सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारी जेसीबी और पुलिस वाहनों के आगे खड़े हो गए। कुछ महिला कर्मचारी जेसीबी के सामने लेट गईं। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने महिला कर्मचारियों सहित कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों में बैठा लिया।
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इंदिरा कॉलोनी निवासी सफाई कर्मचारी प्रेमलता की तबीयत इसी दौरान बिगड़ गई। बीपी बढ़ने पर उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार अनिल कुमार, मार्केट कमेटी सचिव संदीप गर्ग, शहर थाना प्रभारी संदीप और सदर पुलिस मौके पर मौजूद रही।
हिरासत में लिए गए कर्मचारी नेता मनदीप ने आरोप लगाया कि प्रशासन पुलिस बल से हड़ताल दबाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी मांगों पर एकजुट हैं और आंदोलन जारी रहेगा।