Fatehabad News: एडिशनल अनाज मंडी में खाद्य विभाग की छापेमारी, रिकॉर्ड कब्जे में लिया

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जानकारी के अनुसार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र सैनी के नेतृत्व में टीम पहले ग्रामीण इलाके की एक राइस मिल में पहुंची। वहां जांच के बाद टीम एडिशनल अनाज मंडी पहुंची। इस दौरान जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी कुशलपाल बुरा भी मौके पर पहुंचे।विभाग की चार टीमों ने जांच को आगे बढ़ाया। इसमें निरीक्षक निर्दोष पुनिया, कश्मीर सिंह, अजमेर सिंह सहित अन्य निरीक्षक मौजूद रहे। टीम ने मंडी में रखे धान के बैग की गिनती शुरू की। इस दौरान वेयर हाउस एजेंसी के परचेजर नरेश कुमार को मौके पर बुलाकर गिनती करवाई गई। मार्केट कमेटी के सचिव संदीप गर्ग और सह सचिव निशांत से भी जानकारी ली गई।कार्रवाई के दौरान कुछ निरीक्षक बिना गिनती के ही लिखते मिले तो मीडिया को सामने देखकर दोबारा सही तरीके से गिनती की गई। सूत्रों के अनुसार विभाग की टीम ने आढ़तियों द्वारा खरीदी गई धान का रिकॉर्ड भी लेने की सूचना है, जिससे मिलान किया जाएगा।जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी कुशलपाल बुरा ने कहा कि विभाग की उच्च स्तरीय टीम ने जांच शुरू कर दी है। मार्केटिंग बोर्ड का कुछ रिकॉर्ड टीम ने अपने पास लिया है। फाइनल रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।