Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   A day before the wedding, the administration stopped the marriage of a minor girl.

Fatehabad News: शादी से एक दिन पहले प्रशासन ने रुकवाया नाबालिग लड़की का विवाह

Sat, 14 Nov 2026 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 14 Nov 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
A day before the wedding, the administration stopped the marriage of a minor girl.
भूना(फतेहाबाद)। शहर के वार्ड नंबर 2 में एक परिवार गुपचुप तरीके से नाबालिग लड़की की शादी करवाने की तैयारी कर रहा था। परिवार ने 15 नवंबर को विवाह की तारीख तय की हुई थी। इसकी भनक महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल को लग गई।
विज्ञापन

सूचना मिलते ही उन्होंने तत्परता दिखाते हुए शादी से एक दिन पहले शनिवार को मौके पर पहुंचकर विवाह रुकवा दिया। अधिकारी की इस कार्रवाई से नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने से बच गया। जानकारी के अनुसार, परिवार विवाह की तैयारियां कर रहा था। रेखा अग्रवाल ने तुरंत कार्रवाई की और परिवार को बाल विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने विवाह नहीं करने के निर्देश दिए। उनकी सतर्कता के चलते समय रहते इस मामले में हस्तक्षेप हो सका।
विज्ञापन

बाल विवाह कानूनी अपराध
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत लड़की की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित आयु से कम उम्र में विवाह करना, करवाना या इसमें सहयोग देना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। प्रशासन ने लोगों से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने में सहयोग करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed