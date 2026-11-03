फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Firing at a house in Samain village; FIR registered against 7 8 individuals, including two named persons.

Fatehabad News: गांव समैन में घर पर फायरिंग, दो नामजद सहित 7-8 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Tue, 03 Nov 2026 10:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 03 Nov 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
Firing at a house in Samain village; FIR registered against 7 8 individuals, including two named persons.
समैन। गांव समैन में सोमवार रात घर के मुख्य दरवाजे पर फायरिंग करने के मामले में टोहाना सदर थाना पुलिस ने दो नामजद युवकों सहित 7-8 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने अमित उर्फ मीतू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में सोनू गिल ने बताया कि सोमवार शाम करीब चार बजे वह नांगली रोड स्थित अपने कार्यालय में बैठा था। इसी दौरान गांव का अमित उर्फ मीतू वहां आया और गाली-गलौज करने लगा। कहासुनी के बाद अमित ने उसके साथ धक्का-मुक्की की। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता के अनुसार रात करीब 10 बजे अमित अपने दोस्त सचिन और अन्य युवकों के साथ स्कॉर्पियो में सवार होकर उसके घर पहुंचा। आरोप है कि युवकों ने घर के मुख्य दरवाजे पर चार-पांच राउंड फायर किए और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वे भागने लगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से अमित उर्फ मीतू को मौके पर ही पकड़ लिया गया। सूचना मिलने पर टोहाना सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रात करीब दो बजे आरोपी को अपने साथ ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस प्रवक्ता विनोद ने बताया कि मामले की शिकायत आई है। सदर थाना पुलिस जांच कर रही है। एक आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में दो नामजद सहित 7-8 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed