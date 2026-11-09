Fatehabad News: आतिशबाजी ने बिगाड़ी जिले की हवा की सेहत

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प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर नगर परिषद ने शहर में पानी का छिड़काव कराया। इसके साथ ही एंटी स्मॉग गन चलाकर हवा में मौजूद धूल और प्रदूषित कणों को कम करने का प्रयास किया गया। प्रशासन ने रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। इसके बावजूद रात एक बजे तक आतिशबाजी जारी रही।इससे प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। देर रात हवा चलने से प्रदूषित कणों का फैलाव हुआ। इसका असर सोमवार सुबह एक्यूआई पर दिखाई दिया। सुबह 10 बजे यह घटकर 164 पर आ गया। हालांकि हवा की गुणवत्ता तब भी संतोषजनक नहीं थी।चार जगहों पर जली परालीपटाखों के साथ पराली जलाने की घटनाओं ने भी प्रदूषण की समस्या को गंभीर बनाया। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार हरसेक के माध्यम से अब तक आग लगने की 10 लोकेशन मिली हैं। रविवार रात जिले के जाखल में दो और टोहाना में दो स्थानों पर पराली जलाई गई। दिवाली पर आतिशबाजी और खेतों में पराली जलाने की घटनाओं ने मिलकर हवा को और जहरीला कर दिया। प्रशासन के आदेशों और जागरूकता अभियानों के बावजूद नियमों की अनदेखी से प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिशों को झटका लगा।अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ीहवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से आंखों में जलन, खुजली, पानी आने और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नागरिक अस्पताल के विशेषज्ञ डॉ. मनीष टुटेजा के अनुसार, प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण आंखों और श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इससे अस्थमा, एलर्जी और सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। बचाव के लिए सुबह-शाम प्रदूषण अधिक होने पर बाहर निकलने से बचें। जरूरत पड़ने पर मास्क पहनें। आंखों को बार-बार न रगड़ें और साफ पानी से धोएं। पर्याप्त पानी पीएं, घर की खिड़कियां बंद रखें तथा सांस लेने में अधिक परेशानी होने पर चिकित्सक से संपर्क करें।