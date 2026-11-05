Fatehabad News: धरनास्थल पर ही दिवाली मनाएंगे किसान, मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

धरने के तीसरे दिन वीरवार को सतीश बेनीवाल और छबीलदास ढाणी छतरिया ने संयुक्त अध्यक्षता की। किसान नेताओं ने कहा कि 3 नवंबर से किसान धरने पर बैठे हैं। रात को कड़ाके की ठंड के बावजूद सरकार और जिला प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली है। ऐसे में किसानों ने त्योहार भी धरनास्थल पर ही मनाने का फैसला किया है। दिवाली पर यहीं दीये जलाए जाएंगे।किसान नेताओं ने कहा कि ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी धान की फसल बुरी तरह तबाह हो गई है। बालियों से दाने झड़ने के बाद खेतों में केवल पराली बची है। दिवाली, छठ और शादी-विवाह के सीजन में फसल बर्बाद होने से किसान और मजदूर आर्थिक संकट में हैं।उनके सामने परिवार का पालन-पोषण करने के साथ कर्ज चुकाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इसके बावजूद मुआवजे के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। धरने को विभिन्न किसान संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मजदूर यूनियनों ने समर्थन दिया। इस दौरान कैरांवाली के सरपंच रमेश कुमार, पूर्व सरपंच नंदी सिधू, आकाश सिधू, बलवान सिंह, सुरेंद्र गोरखपुर, बेगराज गोदारा, ओमप्रकाश डिंग, रणधीर जोधकां आदि मौजूद रहे।