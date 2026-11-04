Fatehabad News: बिजली निगम की चूक...चोरी किसी और ने की, 1.13 लाख का जुर्माना दूसरे के खाते में जुड़ा, उपभोक्ता फोरम में लगाई न्याय की गुहार

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शिकायतकर्ता के अनुसार उसके स्वर्गीय पिता के नाम पर पिछले करीब 25 वर्षों से बिजली कनेक्शन चल रहा है। परिवार नियमित रूप से बिजली बिलों का भुगतान करता आ रहा है। करीब 3-4 महीने पहले निगम कर्मचारियों ने घर पर एक नोटिस दिया था। उस समय वह शहर से बाहर था और परिवार के सदस्यों को नोटिस की गंभीरता का पता नहीं चला। इसके बाद अचानक बिजली खाते में 1,13,208 रुपये की जुर्माना राशि जोड़ दी गई।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह जुर्माना संदीप कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बिजली चोरी के मामले से संबंधित है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसका संदीप कुमार के बिजली कनेक्शन से कोई संबंध नहीं है।उपभोक्ता का आरोप है कि वह कई बार जाखल बिजली निगम कार्यालय के चक्कर काट चुका है। कभी उसे एसडीओ कार्यालय तो कभी सीए के पास भेज दिया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। टोहाना स्थित एक्सईएन कार्यालय में भी दो बार शिकायत दी। उसके मुताबिक, एक्सईएन ने जाखल एसडीओ को मामले की जांच कर गलत जुर्माना हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद खाते से राशि नहीं हटाई गई।शिकायतकर्ता ने एसडीओ पर लिखित आवेदन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का आरोप लगाया है। साथ ही, उसके बेटे को बिजली मीटर उखाड़ने की धमकी देने की बात भी शिकायत में कही गई है। उपभोक्ता का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया से उसका परिवार मानसिक परेशानी झेल रहा है।