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केंद्र में सुबह से पहुंचने वाले लोगों को दो से तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बावजूद कई लोगों को बिना काम करवाए लौटना पड़ता है। जिले के दूरदराज गांवों से आने वाले किसानों और अन्य नागरिकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां नहीं मिलने से बैंक से फसल ऋण लेने, जमीन की रजिस्ट्री करवाने और अदालत में जरूरी दस्तावेज जमा कराने जैसे काम अटक रहे हैं। लोगों को बार-बार ई-दिशा केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे उनका समय और आने-जाने का किराया भी बर्बाद हो रहा है।बैंक में जमा करवानी थी जमाबंदी की कॉपीगांव मानावली से आए मनीष कुमार ने बताया कि उन्हें फसल ऋण लेने के लिए बैंक में जमाबंदी की कॉपी जमा करवानी थी। इसी काम के लिए वह ई-दिशा केंद्र पहुंचे थे लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण उन्हें दस्तावेज नहीं मिल सके। गांव धांगड़ के किसान कृष्ण ने बताया कि वह जमीन से संबंधित रिकॉर्ड निकलवाने आए थे लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद भी उनका काम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि बार-बार आने-जाने से समय और किराये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है।:: अभी बैठक में हूं, आपके माध्यम से जानकारी मिली है। जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा।- राजेश कुमार, एसडीएम, फतेहाबाद।