Fatehabad News: दो अवैध निर्माणों और कॉलोनी पर चला डीटीपी का बुलडोजर

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यह कार्रवाई डीटीपी मंदीप सिहाग के नेतृत्व में की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नगर परिषद सचिव मुनीश निंबल मौजूद रहे। इस टीम में सहायक सुरेश कुमार, फील्ड इंस्पेक्टर सपना, जेई संदीप कुमार सहित इंफोर्समेंट ब्यूरो विंग की पुलिस फोर्स भी शामिल रही। विज्ञापन

डीटीपी विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिना लाइसेंस व बिना स्वीकृति के काटी जा रही कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। अवैध कॉलोनियों में निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई डीटीपी मंदीप सिहाग के नेतृत्व में की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नगर परिषद सचिव मुनीश निंबल मौजूद रहे। इस टीम में सहायक सुरेश कुमार, फील्ड इंस्पेक्टर सपना, जेई संदीप कुमार सहित इंफोर्समेंट ब्यूरो विंग की पुलिस फोर्स भी शामिल रही।डीटीपी विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिना लाइसेंस व बिना स्वीकृति के काटी जा रही कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। अवैध कॉलोनियों में निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी।

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टोहाना। शहरी क्षेत्र में डांगरा रोड पर रतिया-हिसार बाईपास के पास बिना लाइसेंस विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी और दो अवैध निर्माणों को जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने अवैध रूप से काटे जा रहे प्लॉटों की बाउंड्री, सड़क व अन्य निर्माणों को जेसीबी से हटाया।