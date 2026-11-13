Fatehabad News: हवालाती ने हिसार की सेंट्रल जेल टू में जेल में फंदा लगाकर दी जान, फतेहाबाद सिटी थाने में पोक्सो में दर्ज है प्राथमिकी

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पुलिस प्रवक्ता मदन लाल के अनुसार, गुरुग्राम के फर्रुखनगर के वार्ड 6 का रहने वाला 25 वर्षीय मोहन उर्फ बाबा ने पोक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद था। उसके खिलाफ फतेहाबाद के सिटी थाने में वर्ष 2025 में पोक्सो एक्ट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 14 अगस्त को एक व्यक्ति उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया था।जांच में नाबालिग को पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इलाके से मोहन के कब्जे से बरामद किया गया था और उसके खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं थी। शुक्रवार दोपहर को जेल प्रशासन की तरफ हवालातियों व बंदियों की गिनती की जा रही थी। मोहन जिस बैरक में था उसमें सभी हवालाती गिनती के लिए बाहर आ गए लेकिन मोहन बैरक में ही रह गया।इसी दौरान उसने परने की मदद से बैरक में एक खूंटी से फंदा लगा लिया। आरोपी की तरफ से नियमित जमानत की याचिका भी लगाई गई थी लेकिन अदालत ने 17 अगस्त 2026 को इसे खारिज कर दिया था।जेल प्रशासन की व्यवस्था पर उठे सवालबैरक में हवालाती के फंदा लगाकर अपनी जान देने की घटना से जेल प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। इससे पहले भी जेल में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। फरवरी 2025 में फतेहाबाद जिले के गांव भिरड़ाना निवासी हवालाती सूरजपाल ने जूतों के फीते से शौचालय में फंदा लगा लिया था।