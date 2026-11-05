Fatehabad News: धनतेरस आज, यातायात पुलिस ने संभाली व्यवस्था

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अब बाजार में भीड़ की स्थिति के अनुसार वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी। दरअसल, त्योहार से पहले ही शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण और वाहनों की आवाजाही से रास्ते संकरे होने लगे थे। महाराजा अग्रसेन चौक, थाना रोड, चार मरला कॉलोनी, धर्मशाला रोड और जवाहर चौक पर तहबाजारी बढ़ने से सड़क पर जगह कम बच रही थी।दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी वालों ने सड़क किनारे सामान लगा रखा था। ऐसे में चार पहिया वाहनों के बाजार में पहुंचने से जाम की स्थिति बनने लगी थी। इस समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद यातायात पुलिस ने व्यवस्था में बदलाव किया है।जवाहर चौक और थाना रोड पार्किंग के बाहर बैरिकेड लगाकर चार पहिया और सामान ढोने वाले वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। पुलिस का उद्देश्य बाजार के भीतर वाहनों का दबाव कम करना है। इससे धनतेरस और दिवाली के दौरान खरीदारी करने आने वाले लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।दिवाली के बाद भी रह सकती है बड़े वाहनों पर पाबंदीयातायात पुलिस के प्रभारी जय सिंह ने बताया कि बाजार में भीड़ के हिसाब से चार पहिया व लोडिंग वाहनों की एंट्री पर पाबंदी रखेगी। वहीं स्कूल बसों को सुबह और दोपहर के समय आने-जाने की छूट दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने और घर लौटने में परेशानी न हो। त्योहार के दिनों में बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस की ओर से यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा अगर दिवाली के बाद भी बाजारों में अगर भीड़ रहेगी तो बड़े वाहनों की पाबंदी को भी बढ़ा दिया जाएगा।