Fatehabad News: नगर पालिका हटाओ, पंचायत लाओ की मांग, वाइस चेयरमैन समेत 9 पार्षदों ने दिया लिखित इस्तीफा

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लोगों ने प्रॉपर्टी आईडी, विकास शुल्क, विभिन्न करों और विकास कार्यों को लेकर जमकर नाराजगी जताई। मंच संचालन वीरेंद्र शर्मा ने किया। आयोजनकर्ता पीडी शर्मा, खैराती लाल छोकरा, एडवोकेट नरेंद्र रेवड़ी, पूर्व चेयरमैन चंद्रभान मेहता, सुरेश कुमार आरेवाला, दलबीर सिंह, पूर्ण चंद कंबोज आदि ने 51 सदस्यीय कमेटी गठित करके आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने का कदम उठाया।महापंचायत के दौरान वाइस चेयरमैन नरेंद्र बागड़ी समेत 9 पार्षदों ने लिखित रूप में इस्तीफे सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। इनमें रोहतास जांगड़ा, कृष्णा सोनी, अतुल सोनी, कविता भुक्कल, सुमन शर्मा, पूजा छोकरा, शीला देवी और प्रकाश कुमार शामिल रहे।वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि मास्टर पंकज पसरीजा समेत भगवंती कंबोज, अमन बाबा, रामनिवास नायक और रोहताश गोयल ने मौखिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस तरह कुल 14 पार्षदों ने नगर पालिका के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। राहुल दहिया और सुमित वाल्मीकि की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।प्रॉपर्टी आईडी और विकास शुल्क पर फूटा गुस्सामहापंचायत में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कथित अव्यवस्था, वर्ष 2011 से 2026 तक विकास शुल्क की वसूली और विभिन्न करों का मुद्दा प्रमुखता से उठा क्योंकि खाली प्लाटों के लाखों रुपये टैक्स के रूप में वसूलने के नोटिस दिए जा रहे हैं। जहां पर कोई भी डेवलपमेंट तक नहीं है। लोगों ने कहा कि इन व्यवस्थाओं के कारण आम शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।कंबोज समाज ने निकाला जुलूसवार्ड 6 व 7 तथा 8 के लोग महापंचायत से पहले कंबोज धर्मशाला में एकत्रित हुए और जुलूस के रूप में शहर की सड़कों से होते हुए पुरानी जनता धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान नगर पालिका हटाओ, ग्राम पंचायत लागू करो के नारे लगाए गए। इसके बाद नगर पालिका को भंग कर ग्राम पंचायत व्यवस्था बहाल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।हाथ उठाकर दिया समर्थनमहापंचायत को पूर्व जिला पार्षद बलविंदर सिंह कैरों, खैराती लाल छोकरा, शिक्षाविद तरसेम शर्मा, एडवोकेट प्रवीण राणा, व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान अजय मेहता, शिक्षाविद सुखदेव भुक्कल, रिटायर्ड प्रिंसिपल अग्रसेन सुथार, शिक्षाविद जसवंत सिंह बैंस आदि ने संबोधित किया। महापंचायत में मौजूद हजारों लोगों से समर्थन में हाथ उठवाए गए। इस पर लोगों ने अपनी सहमति जताई। इसके बाद सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत व्यवस्था बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया।