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Fatehabad News: रात्रि ठहराव में डीसी-एसपी ने ग्रामीणों की 87 शिकायतें सुनीं

Thu, 27 Aug 2026 10:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 27 Aug 2026 10:42 PM IST
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DC and SP heard 87 complaints from villagers during their overnight stay
भट्टूकलां। गांव किरढान में रात्रि प्रवास कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते डीसी डॉ. विव
भट्टू कलां। गांव किरढान में जिला प्रशासन के रात्रि ठहराव कार्यक्रम में डीसी डॉ. विवेक भारती और एसपी निकिता खट्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 87 शिकायतें और मांगें रखीं।
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डीसी ने अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच राजेश कुमार ने गांव की प्रमुख विकास आवश्यकताओं का मांगपत्र डीसी को सौंपा।
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ग्रामीणों ने जोहड़ की सफाई, रास्तों को पक्का करने, बिजली, जल निकासी, खालों की मरम्मत और पेंशन से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से रखीं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं से संबंधित स्टॉल लगाए। डीसी और एसपी ने स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति और ग्रामीणों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली।
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उन्होंने पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए। इस दौरान डीसी डॉ. विवेक भारती, एसपी निकिता खट्टर और एडीसी अनुराग ढालिया ने स्कूल परिसर में पौधरोपण किया। एसपी ने युवाओं से नशे से दूर रहने, खेलों से जुड़ने और गांव के विकास में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचना पुलिस को दी जा सकती है और सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कार्यक्रम में एसडीएम राजेश कुमार, सीईओ जिला परिषद सुरेश कुमार, डीएसपी जगदीश काजला, डीडीपीओ अनूप सिंह, उपनिदेशक अमित पंवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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