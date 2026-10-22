Fatehabad News: रतिया में 5 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, लापरवाह ठेकेदार होंगे डी-बार

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बैठक में निर्णय लिया गया कि टेंडर जारी होने के छह महीने के भीतर काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों को डी-बार किया जाएगा। एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने स्वीकृत कार्यों को एक महीने में धरातल पर शुरू करवाने और उनकी दैनिक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।विधायक जरनैल सिंह ने चेतावनी दी कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी। नगर पालिका सचिव शुभम कुमार के अनुसार, संजय गांधी चौक पर करीब 32 लाख रुपये की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जाएगा।इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर में लगभग 1.5 करोड़ रुपये से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बैडमिंटन का इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। खतरनाक मोड़ों पर छह ईगल आई राउंड रोड कॉन्वेक्स मिरर, प्रमुख चौकों पर सोलर लाइटें, जाखन दादी खेल स्टेडियम तक रास्ता और नगर पालिका कार्यालय के लिए इन्वर्टर-बैटरी सहित अन्य कार्यों को मंजूरी दी गई।बैठक में पार्षदों ने वर्ष 2022 से स्वीकृत नक्शों, सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्लांट, गलियों के निर्माण और 1 अप्रैल 2022 से 16 सितंबर 2026 तक जारी, रद्द व लंबित टेंडरों का ब्योरा मांगा। साथ ही 2 सितंबर की बैठक के निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट एक महीने में उपलब्ध करवाने की मांग की। बैठक में नगर पालिका उपाध्यक्ष जोगिंदर नंदा सहित सभी 17 वार्डों के पार्षद और नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे।