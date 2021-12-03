Fatehabad News: सेक्टर 10 के दशहरा मैदान में कल से शुरू होगा क्रिकेट टूर्नामेंट

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सुंदर नगर क्रिकेट कमेटी के प्रधान संदीप कुमार ने बताया कि युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने और स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। चार दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में अलग-अलग टीमों के बीच मुकाबले होंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। प्रतियोगिता में 48 टीमों की भागीदारी रहेगी, जिससे मैदान में क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा।विजेता टीम को मिलेगा 51 हजार का इनामक्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता टीम को 51 हजार और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 31 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरे व चौथे पर रहने वाली टीम को 5100 रुपये दिए जाएंगे। प्रतियोगिता के दौरान मैन ऑफ दी सीरिज आने वाले खिलाड़ी को 5100 रुपये व फ्रिज इनाम में दिया जाएगा। प्रधान संदीप कुमार का कहना है कि इस तरह के खेल आयोजनों से युवाओं को खेलों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए मंच मिलता है।