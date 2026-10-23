Fatehabad News: वाइस चेयरमैन के सामने पार्षदों ने खोली पोल, बोले- सफाई होती है न कचरा उठाने आती हैं गाड़ियां

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स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हरियाणा की राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के वाइस चेयरमैन प्रमोद कौशिक के सामने पार्षदों ने कहा कि शहर में नियमित सफाई नहीं होती और कचरा उठाने के लिए गाड़ियां भी नहीं पहुंचतीं। बैठक में सिर्फ 6 ही पार्षद पहुंचे। जिसमें पार्षद सुभाष, पंछी, राजकुमार, बेअंत, निलांशी शर्मा और ज्ञानचंद शामिल रहे।पार्षद सुभाष ने कहा कि शहर में सफाई नहीं हो रही है। कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती है। इस पर कौशिक ने दो टूक कहा कि 15 दिन में हालात सुधारें, कचरा उठान और सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। व्यवस्था नहीं सुधरी तो एजेंसी का टेंडर रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।बैठक में सफाई कर्मचारियों की तैनाती और ड्यूटी को लेकर भी सख्ती दिखाई गई। कौशिक ने निर्देश दिए कि विधायक और अधिकारियों के घरों पर लगाए गए कर्मचारियों को वहां से हटाकर निर्धारित कार्यस्थलों पर लगाया जाए। कर्मचारी जिस स्थान पर तैनात है उसे वहीं काम करना होगा। सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए वीडियोग्राफी कराई जाएगी और राज्य स्तरीय टीम सर्वे करने पहुंचेगी।महीने बाद फोटो सहित देंगे रिपोर्टकौशिक ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए 15 दिन का समय देते हुए कहा कि व्यवस्था सुधार लें। राज्य टीम सर्वे करेगी और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी। महीने बाद होने वाली बैठक में फोटो के साथ रिपोर्ट देंगे। स्थायी और पे-रोल पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ बैठक कर जिम्मेदारियां तय की जाएं। डोर-टू-डोर कचरा उठान, वाहनों और मैनपावर की उपलब्धता की नियमित निगरानी हो।प्रवेश द्वारों पर होगा सुंदरीकरणशहर के प्रवेश द्वारों पर 500 मीटर तक ग्रिल लगाने, हरियाली बढ़ाने और सुंदरीकरण पर जोर दिया गया। पॉलीथिन पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए व्यापारिक संगठनों का सहयोग लेने तथा स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में पहुंचे सिर्फ 6 पार्षदबैठक में 27 में से केवल 6 पार्षद ही पहुंचे। इसके अलावा उपप्रधान सविता टुटेजा मौजूद रही। बैठक में किसान कल्याण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के चेयरमैन राजपाल बैनीवाल, नगर परिषद उपप्रधान सविता टुटेजा, ईओ सुरेश और स्वच्छ भारत मिशन के सिटी इंचार्ज कुमार सौरभ सहित अधिकारी मौजूद रहे।बिजली गुल, अंधेर में ली बैठकनगर परिषद कार्यालय में सुबह 11 बजे से बिजली गुल रही। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो बिजली न होने से बैठक कक्ष में भी अंधेरा रहा। ऐसे में वाइस चेयरमैन ने अंधेरे और गर्मी के बीच बैठक ली।