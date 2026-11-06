Fatehabad News: एसआईआर के विरोध में कांग्रेस 25 तक लगाएगी गांवों में चौपाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अभियान के प्रदेश प्रभारी एवं विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि लोकतंत्र बचाने की आवाज गांव-गांव और बूथ स्तर तक पहुंचाई जाएगी। कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) मतदाता सूचियों की जांच करेंगे और लोगों को वोट से जुड़े अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।पार्टी नेता गांवों में चौपाल लगाकर एसआईआर पर अपनी आपत्तियां और चिंताएं लोगों के सामने रखेंगे। केहरवाला ने आरोप लगाया कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि बाहरी लोग देश में कैसे रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने के साथ मतदाता सूची की पारदर्शिता का सवाल उठाएगी।उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि आमजन परेशान है। मंडियों में किसानों का धान नहीं बिक रहा और व्यापारी वर्ग भी संकट से गुजर रहा है। ऐसे में कांग्रेस लोकतंत्र और जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी।पार्टी का दावा है कि चौपालों के माध्यम से अभियान को बूथ स्तर तक प्रभावी बनाया जाएगा। इस मौके पर फतेहाबाद विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद शर्मा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे।