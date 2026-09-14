Fatehabad News: अपडेट....नाइजीरियन तस्करों के संपर्क में थी कोकीन सप्लायर निशा, दो और गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता विनोद ने बताया कि नाइजीरिया निवासी रिच्ड डेसमेंट और रोहतक जिले के खरकड़ा निवासी मनदीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस निशा और इन दोनों को अदालत में पेश किया। अदालत ने नाइजीरियन आरोपी को एक दिन के रिमांड पर भेज दिया जबकि मनदीप और निशा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। इससे पहले दो दिन की रिमांड अवधि के दौरान निशा से पूछताछ में सामने आया कि वह हिसार के गर्ल्स पीजी में रह रही थी। वह और मनदीप दिल्ली से नाइजीरियन आरोपी से कोकीन लेकर आए थे। नाइजीरियन आरोपी व्हाट्सएप कॉल के जरिए इनसे संपर्क करता था। इसी दौरान कोकीन का मोलभाव तय होता था।पीजी में होती थी सप्लाई, जांच में जुटी पुलिसपुलिस को शक है कि कोकीन की सप्लाई पीजी में रहने वाले युवाओं को की जाती थी। निशा उत्तराखंड से दिल्ली में पढ़ने के लिए आई थी और इसके बाद हिसार आ गई। 11 सितंबर को सीआईए टोहाना की टीम ने भूना रोड फ्लाईओवर के पास कार में निशा और दो युवकों सोनू कुमार निवासी गांव खानक, जिला भिवानी, हाल शीशमहल वाली गली, मॉडल टाउन हिसार व रविंद्र शर्मा निवासी गांव नलवा, जिला हिसार को गिरफ्तार किया था। इनसे बरामद कोकीन की अनुमानित कीमत करीब 58 लाख रुपये बताई गई थी।