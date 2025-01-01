Fatehabad News: धूप और उमस ने सताया, तीन दिन बारिश के आसार

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लगातार तेज धूप और बारिश की कमी से खेतों की मिट्टी में नमी तेजी से कम हो रही है। इसका असर धान, बाजरा, कपास समेत अन्य खरीफ फसलों पर दिखाई देने लगा है। खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी हैं और उनकी बढ़वार प्रभावित होने की आशंका है। किसानों का कहना है कि जल्द बारिश नहीं हुई तो फसलों को अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ेगी जिससे खेती की लागत बढ़ सकती है।कृषि विकास अधिकारी डॉ. बहादुर गोदारा ने किसानों को खेतों में नमी बनाए रखने पर ध्यान देने और फसलों की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव के साथ बारिश होने पर तापमान में गिरावट आएगी जिससे फसलों को लाभ मिल सकता है।:::::::::: प्रदेश में मानसून की सक्रियता में 31 अगस्त से थोड़ी वृद्धि होने के आसार है जिससे 2 सितंबर के दौरान मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने तथा बादलवाही रहने की संभावना है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। 3 सितंबर के बाद मानसून की सक्रियता बढ़ने से दिन के तापमान में हल्की गिरावट परंतु रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।डॉ. मदन खिचड़ विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग, एचएयू, हिसार।