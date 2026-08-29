Fatehabad News: पुलिस पहरे में सफाई, रोकने के लिए महिला कर्मचारी आगे आईं तो उठाकर गाड़ियों में डाला

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सूचना मिलते ही नगर परिषद में धरने पर बैठे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया और हंगामा किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने। पुलिसकर्मियों ने विरोध कर रहे कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया।महिला कर्मचारी आगे आई और बुल्डोजर के आगे अड़ गई। महिला पुलिसकर्मियों ने विरोध कर रही महिलाओं को हिरासत में ले लिया और पुलिस वैन डाल दिया। हिरासत में लेने दौरान भी कई महिला कर्मचारी अड़ गई और जमीन पर लेट गई। महिला पुलिसकर्मियों ने उठाकर गाड़ियों में डाला।तीन गाड़ियों में विरोध कर रहे कर्मचारियों को अलग-अलग जगहो पर ले जाया गया। कार्रवाई डयूटी मजिस्ट्रेट सतपाल रोज के नेतृत्व में की गई। इस दौरान डीएसपी संजय बिश्नोई, एसएचओ, नगर परिषद सचिव गोविंद, जेई व कई कर्मचारी मौजूद रहे।मुख्य डंपिंग प्वाइंटों से किया गया उठाननगर परिषद प्रशासन ने शहर के भूना रोड, पुराना बस स्टैंड, लेबर शेड के पास समेत कई मुख्य प्वाइंटों से कचरे के उठान किया। पिछले रविवार और सोमवार को नगर परिषद प्रशासन ने पुलिस के पहरे में कचरे का उठान करवाया था। इस दौरान भी विरोध हुआ था। जिले के पांच शहर फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, भूना और जाखल में 24 दिनों से सफाई बंद है। फतेहाबाद में वार्डों में भेजी गई डोर टू डोर कचरा उठान गाड़ियों को हड़ताली कर्मचारी जब्त कर नगर परिषद में लाकर खड़ा कर चुके हैं। फिलहाल गाड़ियां पंक्चर खड़ी हैं। जिले के पांच शहरों में करीब ढाई हजार टन कचरा जमा हो चुका है। डंपिंग प्वाइंटों के पास से निकलना मुश्किल हो रहा था। मुख्य बाजार में सफाई न होने से कचरे के ढेर लगे हैं। हंस मार्केट, थाना रोड, महाराजा अग्रसैन चौक, जवाहर चौक में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है।धरने पर परिवार के साथ पहुंचे पार्षदनगर परिषद कार्यालय परिसर में अपनी लंबित मांगों को लेकर डटे नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को 24वें दिन में प्रवेश कर गई। अशोक नगर से पार्षद मास्टर चंद्रभान वधवा अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ धरने पर पहुंचे और समर्थन दिया। पार्षद चंद्रभान ने कहा, सरकार की हठधर्मिता के कारण शहर कूड़े का ढेर बन चुका है। सुबह स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को सड़ांध और दुर्गंध के बीच से गुजरना पड़ रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने का गंभीर खतरा बन गया है।आज सीटू करेगा प्रदर्शनकर्मचारियों के इस आंदोलन को सीटू और पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने भी अपना समर्थन दिया है। सीटू की ओर से रविवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन किया जाएगा वहीं किसानों ने एलान किया है कि कर्मचारियों के हक में 31 अगस्त को फतेहाबाद में प्रदर्शन करेंगे।