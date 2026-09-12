Fatehabad News: फतेहाबाद में 37 दिनों बाद लगी झाड़ू, 35 फीसदी उठा कचरा, आज भी होगी सफाई
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 12 Sep 2026 11:03 PM IST
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फतेहाबाद। सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच समझौता होने के बावजूद शनिवार सुबह विवाद हो गया। सफाई कर्मचारियों ने काम पर लौटने से मना कर दिया। इस पर जिला नगर आयुक्त प्रवीन कुमार खुद धरनास्थल पर पहुंचे। यहां पर करीब एक घंटे तक डीएमसी ने कर्मचारियों की समस्या सुनीं।
कर्मचारियों ने कहा कि ड्यूटी पर बर्खास्त और सस्पेंड कर्मचारी बहाल होंगे तो ही एक साथ लौटेंगे। डीएमसी ने कहा कि सरकार के साथ समझौते के अनुसार कर्मचारी बहाल हो चुके है इसलिए सभी काम पर लौट आएं। डीएमसी ने सफाई दरोगा के जरिये बर्खास्त किए गए पालिका रोल के दो सस्पेंड कर्मचारियों की हाजिरी लगवाई।
डीएमसी ने रतिया में भी कर्मचारियों के बहाली के निर्देश जारी किए। इसके बाद कर्मचारी काम पर लौट आए। डीएमसी ने कहा कि जल्द ही शहर में सफाई के काम को पूरा कर लिया जाएगा। डंपिंग प्वाइंट से कचरे का उठान किया जा चुका है और अब सफाई का अभियान तेजी से चलेगा। शनिवार को 37 दिन बाद झाडू लगी तो दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। पहले दिन शहर से करीब 35 फीसदी कचरे का उठान हुआ।
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सफाई ठेका नई एजेंसी को, पुराने 65 कर्मचारियों पर संकट
नगर परिषद प्रशासन ने शहर के आधे क्षेत्र में सफाई का ठेका पानीपत की एजेंसी को दिया है। 22 लाख रुपये प्रति माह से 6 माह के लिए ये ठेका दिया गया है। पुराना ठेका पिछले माह ही खत्म हो गया है। इस ठेके के तहत करीब 65 कर्मचारी लगे थे। धरने पर बैठे कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नए ठेके में इन्हीं कर्मचारियों को शामिल करवाया जाए। नए ठेकेदार को करीब 140 कर्मचारी रखने और अगले सप्ताह से काम शुरू करना है। डीएमसी ने आश्वासन दिया कि इस बारे में भी प्रयास किए जाएंगे।
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ईओ के ज्वाइनिंग से इन्कार पर बिगड़ा मामला
नगर परिषद प्रशासन ने हड़ताल के दौरान जिला प्रधान विजय ढाका और कैशियर वीरू (पालिका रोल) को सेवा से हटा दिया है। महिला नेत्री किरण (नियमित) को सस्पेंड किया गया था। ईओ ने सस्पेंड और सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेने से इन्कार कर दिया। ईओ के इस रुख से कर्मचारियों में रोष बढ़ गया और वे फिर से धरने पर बैठ गए थे।
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सभी सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। शहर में अब तेजी से सफाई अभियान चलेगा। जल्द ही शहर को पहले की तरह स्वच्छ बना दिया जाएगा।
- प्रवीन कुमार, डीएमसी
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कर्मचारियों ने कहा कि ड्यूटी पर बर्खास्त और सस्पेंड कर्मचारी बहाल होंगे तो ही एक साथ लौटेंगे। डीएमसी ने कहा कि सरकार के साथ समझौते के अनुसार कर्मचारी बहाल हो चुके है इसलिए सभी काम पर लौट आएं। डीएमसी ने सफाई दरोगा के जरिये बर्खास्त किए गए पालिका रोल के दो सस्पेंड कर्मचारियों की हाजिरी लगवाई।
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डीएमसी ने रतिया में भी कर्मचारियों के बहाली के निर्देश जारी किए। इसके बाद कर्मचारी काम पर लौट आए। डीएमसी ने कहा कि जल्द ही शहर में सफाई के काम को पूरा कर लिया जाएगा। डंपिंग प्वाइंट से कचरे का उठान किया जा चुका है और अब सफाई का अभियान तेजी से चलेगा। शनिवार को 37 दिन बाद झाडू लगी तो दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। पहले दिन शहर से करीब 35 फीसदी कचरे का उठान हुआ।
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सफाई ठेका नई एजेंसी को, पुराने 65 कर्मचारियों पर संकट
नगर परिषद प्रशासन ने शहर के आधे क्षेत्र में सफाई का ठेका पानीपत की एजेंसी को दिया है। 22 लाख रुपये प्रति माह से 6 माह के लिए ये ठेका दिया गया है। पुराना ठेका पिछले माह ही खत्म हो गया है। इस ठेके के तहत करीब 65 कर्मचारी लगे थे। धरने पर बैठे कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नए ठेके में इन्हीं कर्मचारियों को शामिल करवाया जाए। नए ठेकेदार को करीब 140 कर्मचारी रखने और अगले सप्ताह से काम शुरू करना है। डीएमसी ने आश्वासन दिया कि इस बारे में भी प्रयास किए जाएंगे।
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ईओ के ज्वाइनिंग से इन्कार पर बिगड़ा मामला
नगर परिषद प्रशासन ने हड़ताल के दौरान जिला प्रधान विजय ढाका और कैशियर वीरू (पालिका रोल) को सेवा से हटा दिया है। महिला नेत्री किरण (नियमित) को सस्पेंड किया गया था। ईओ ने सस्पेंड और सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेने से इन्कार कर दिया। ईओ के इस रुख से कर्मचारियों में रोष बढ़ गया और वे फिर से धरने पर बैठ गए थे।
सभी सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। शहर में अब तेजी से सफाई अभियान चलेगा। जल्द ही शहर को पहले की तरह स्वच्छ बना दिया जाएगा।
- प्रवीन कुमार, डीएमसी