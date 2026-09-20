Fatehabad News: थारीबाई के जीवन में 94 की उम्र में दिखा उल्लास, परीक्षा देकर मिटाया अनपढ़ होने का दाग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

जिले में करीब तीन हजार लोगों ने पढ़ना-लिखना सीखकर जिंदगी भर साथ रहे अनपढ़ शब्द के दाग को मिटाने की दिशा में कदम बढ़ाया। उल्लास कार्यक्रम के तहत 3750 ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जबकि 3389 ने परीक्षा दी। परीक्षा के लिए जिला नोडल अधिकारी रमेश कुमार और सदस्य रमनदीप ने केंद्रों का निरीक्षण किया।जिले में रविवार को उल्लास कार्यक्रम के तहत नवसाक्षरों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। जिले के 265 केंद्रों पर बुजुर्ग महिला-पुरुष परीक्षा देने पहुंचे। कई परीक्षार्थियों के साथ उनके पोते-पोतियां और दोहते-दोहती भी केंद्र तक पहुंचे। परिवार के युवा सदस्यों ने न केवल उनका हौसला बढ़ाया बल्कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और जरूरी मदद करने में भी साथ दिया।94 वर्षीय थारीबाई के परीक्षा देने पहुंचने का नजारा केंद्र पर मौजूद लोगों के लिए भी प्रेरणादायक रहा। उम्र के इस पड़ाव पर भी किताब और कलम थामने का उनका जज्बा उन लोगों के लिए संदेश है जो किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित रह गए। वहीं 82 वर्षीय मंगतरात ने भी परीक्षा देकर साबित किया कि सीखने की शुरुआत के लिए देर जैसी कोई बात नहीं होती।22 हजार लोग हो चुके साक्षरजिले में उल्लास कार्यक्रम के माध्यम से अब तक करीब 22 हजार निरक्षर को साक्षर बनाया जा चुका है। इस परीक्षा के लिए जिले में 3750 लोगों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना-लिखना सिखाना नहीं बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजमर्रा के जीवन में पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूक करना भी है।खंड उपस्थित पुरुष विद्यार्थीभट्टू कलां272 83189फतेहाबाद 1108398710भूना568180388रतिया768281487जाखल261121140टोहाना412116296कुल 338911792210सर्वे में ये मिले लर्नर2023-24 :9242024-25 :183912025-26 : 66802026-27 : 2474- परीक्षा में पास हुएवर्ष 2024 -: 5381वर्ष.2025 : 6243वर्ष 2025 : 3868मार्च माह वर्ष 2026 : 6212बुजुर्गों की यह पहल समाज के लिए भी बड़ा संदेश है। अगर 94 साल की उम्र में कोई व्यक्ति पढ़ना सीखने और परीक्षा देने का साहस कर सकता है तो उम्र, परिस्थितियों या झिझक को शिक्षा की राह में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। शिक्षा विभाग की तरफ से उल्लास कार्यक्रम के तहत जो निरक्षर हैं उन्हें साक्षर बनाया जा रहा है।- रमेश कुमार, जिला नोडल अधिकारी, उल्लास कार्यक्रम