फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Cleaning contract awarded to a private company, yet piles of trash remain outside the city

Fatehabad News: निजी कंपनी को सफाई का टेंडर, फिर भी शहर के बाहर कूड़े के ढेर

Thu, 22 Oct 2026 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 22 Oct 2026 11:02 PM IST
विज्ञापन
Cleaning contract awarded to a private company, yet piles of trash remain outside the city
फतेहाबाद।​ लघु सचिवालय के सामने सेक्टर में पड़ा सीमेंट वेस्ट। संवाद
फतेहाबाद। शहर में डोर-टू-डोर कचरा उठाने के साथ आधे शहर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपने के बावजूद कई प्रमुख सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मिनी बाईपास, माजरा रोड और रतिया चुंगी के आसपास कचरा जमा होने से सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
विज्ञापन

मिनी बाईपास के किनारे तो हजारों टन कूड़ा अलग-अलग जगह पर जमा है। इन स्थानों पर मैरिज पैलेस संचालकों, उद्योगों और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजकों की ओर से भी इन जगहों पर कचरा डाला जाता है। ऐसे में शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर परिषद की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बावजूद खुले में कूड़ा फेंकने की समस्या बनी हुई है।
विज्ञापन

----

मिनी बाईपास के किनारे कूड़े के बड़े ढेर

मिनी बाईपास की शुरूआत सेक्टर तीन के सामने से होती है जो बीघड़ चौक, भट्टू रोड से होता हुआ नई अनाज मंडी के पास सिरसा रोड पर आकर समाप्त होता है। इस रोड पर जहां-जहां आवासीय कॉलाेनी बसी हुई हैं उसके किनारे पर काफी कचरा जमा हुआ है। मिनी बाईपास पर जमा कचरा सफाई व्यवस्था की स्थिति बयां कर रहा है। यहां लंबे समय से कूड़ा डाले जाने के कारण ढेर बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह माजरा रोड और रतिया चुंगी के किनारे खाली पड़ी जगह पर कचरा दिखाई देता है। प्रमुख सड़कों से गुजरने वाले लोगों को इन ढेरों से परेशानी होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----

मैरिज पैलेस और उद्योगों के कचरे पर सवाल

इन स्थानों पर कचरा जमा होने के पीछे मैरिज पैलेस, उद्योगों और कार्यक्रमों से निकलने वाले कचरे को भी वजह माना जा रहा है। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि ये कचरा एजेंसी व सफाई कर्मचारियों की ओर से नहीं डाला जा रहा है यह कचरा कुछ उद्योग संचालक और आयोजक कचरे का उचित निस्तारण करने के बजाय उसे सड़क किनारे खाली जगहों पर डाल देते हैं। इससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है और खुले में कचरे के ढेर लग जाते हैं। हालांकि, इस संबंध में जिम्मेदार लोगों की पहचान और कचरा डालने की घटनाओं की पुष्टि जरूरी है।


----
यह कचरा आम लोगों की ओर डाला हुआ है। किसी एजेंसी या कर्मचारी की ओर से घरों से निकलने वाले मिनी बाईपास पर जमा कचरे को दो-तीन में दिन उठा लिया जाएगा। दूसरे जगहों पर जमे कूड़े को भी जल्द उठवाया जाएगा।
- कुमार सौरभ, इंचार्ज स्वच्छ भारत मिशन शहरी फतेहाबाद।

फतेहाबाद। लघु सचिवालय के सामने सेक्टर में पड़ा सीमेंट वेस्ट। संवाद

फतेहाबाद। लघु सचिवालय के सामने सेक्टर में पड़ा सीमेंट वेस्ट। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed