Fatehabad News: अफसरों की लेटलतीफी, सम्मान को तरसीं टीबी मुक्त 116 ग्राम पंचायतें

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जिले में इस बार तीसरी बार टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य पंचायतों को गांवों में टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। पंचायतें टीबी मरीजों की पहचान और जागरूकता अभियान में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करती हैं।सम्मान समारोह में देरी के लिए अधिकारियों की ओर से कभी बजट की कमी तो कभी समय का अभाव बताया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी 116 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को इसी माह सम्मानित कर दिया जाएगा।18 ग्राम पंचायतें तीसरी बार होंगी सम्मानितजिले में 18 ग्राम पंचायतों को लगातार तीसरी बार सम्मान मिलेगा। इन्हें विभाग स्वर्ण रंग की महात्मा गांधी की प्रतिमा देकर सम्मानित करेगा। 40 पंचायतें ऐसी हैं जिन्हें दूसरी और 58 को पहली बार सम्मानित किया जाएगा। जिले की 44 फीसदी पंचायतें ने टीबी मुक्त का दावा किया था। जिले में 259 पंचायतें हैं इसमें 116 टीबी मुक्त के लिए नोमिनेट हुई हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने नोमिनेट हुई पंचायतों की रिपोर्ट फरवरी माह में मुख्यालय भेजी थी।वर्ष 2025 में टीबी को लेकर ये रही है स्क्रीनिंग ओर उपचार की स्थितिटीबी जांचने के लिए लोगों की स्क्रीनिंग - 303851जांच के दौरान मिले पॉजिटिव - 20190 से 14 साल के बच्चों में मिली टीबी - 56पहले साल 35 पंचायतें हुई थी सम्मानितवर्ष कांस्य प्रतिमा सिल्वर गोल्ड2023 35 00 002024 62 22 002025 58 40 18ऐसे चुनी जाती हैं टीबी मुक्त पंचायतेंएक हजार जनसंख्या के पीछे टीबी जांच के लिए 30 लोगों के सैंपल लिए गए। इसके अलावा सी-बीनेट टेस्टिंग 60 फीसदी रही है। इन गांवों में उपचार रेट 85 फीसदी होना चाहिए। निक्षय पोषण योजना का लाभ 100 फीसदी दिया गया है।टीबी मुक्त पंचायतों को इसी माह सम्मानित कर दिया जाएगा। उपायुक्त से कार्यक्रम के लिए समय लिया जाना है। पहले कई कारणों से टीबी मुक्त पंचायतों को सम्मानित नहीं किया जा सका है।- डॉ. नरेंद्र, उप सिविल सर्जन