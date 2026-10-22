फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Black paint poured on Ambedkar statue in Khasa Pathana; police register an FIR

Fatehabad News: खासा पठाना में आंबेडकर प्रतिमा पर काला रंग डाला, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

Thu, 22 Oct 2026 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 22 Oct 2026 11:02 PM IST
विज्ञापन
Black paint poured on Ambedkar statue in Khasa Pathana; police register an FIR
भूना। थानाध्यक्ष कंवर सिंह ग्रामीणों से मामले को लेकर पछताछ करते हुएस्त्रोत ग्रामीण
भूना। गांव खासा पठाना में डुल्ट रोड स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर लाइब्रेरी में स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा पर किसी ने काला रंग डाल दिया। वीरवार सुबह घटना का पता चलने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस ने शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

ग्रामीण वीरवार सुबह लाइब्रेरी पहुंचे तो प्रतिमा पर काला रंग पड़ा मिला। घटना की सूचना गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। रमन कुमार, अजय कुमार, संदीप कुमार, मनोज कुमार, सत्यवान, देशराज, सुरेंद्र सिंह, शमशेर सिंह और धर्मवीर सिंह सहित अन्य ग्रामीणों ने नाराजगी जताई।
विज्ञापन

उन्होंने आशंका जताई कि इस हरकत का मकसद गांव का माहौल खराब करना और लोगों के बीच आपसी मतभेद पैदा करना हो सकता है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

गांव के सरपंच ने कहा कि प्रतिमा के साथ ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। उन्हें धुंध पड़ने से पहले ठीक करवाने के लिए भेजा गया है। सरपंच ने पुलिस से मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की।

वहीं सूचना मिलने पर भूना थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी कंवर सिंह भी वीरवार देर शाम गांव पहुंचे और जांच की। पिछले वर्ष जयंती आयोजन के दौरान भी समुदाय के कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ था। उस समय पंचायती लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत करवा दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed