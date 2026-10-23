Fatehabad News: नशे पर लगाम के लिए निगरानी बढ़ाएगा प्रशासन

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डीसी डॉ. विवेक भारती ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति (एनकोर्ड) की मासिक बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसकी रोकथाम के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय और जनभागीदारी के साथ काम करना होगा।डीसी ने शिक्षण संस्थानों में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और परिसर को नशामुक्त रखने पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए मेडिकल स्टोरों की निगरानी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।नशे के संभावित हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां पुलिस गश्त बढ़ाने को भी कहा। अधिकारियों को नशे की समस्या से निपटने के लिए अपने-अपने विभाग की जिम्मेदारी निभाने और आपसी तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए गए।सुझाव पेटियों में मिली सूचना पुलिस से करेंगे साझाडीसी ने शिक्षा विभाग को स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने तथा विद्यार्थियों की सुझाव पेटियों में मिलने वाली सूचनाओं को गोपनीयता के साथ पुलिस से साझा करने के निर्देश दिए। खेल विभाग युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल प्रतियोगिताएं और स्पोर्ट्स लीग आयोजित करेगा। गांवों में नशे से जुड़े संभावित हॉटस्पॉट की सूची तैयार कर पुलिस को सौंपी जाएगी।नशा मुक्ति केंद्रों में सुविधाएं सुधारने पर जोरएसपी निकिता खट्टर ने बताया कि पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के साथ जागरूकता अभियान भी चला रही है। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्रों में सुविधाएं बेहतर करने, महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाने और नहरों व सड़कों के किनारे उगे भांग सहित अन्य नशीले पौधों को नष्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही नशा मुक्ति मित्रों को सक्रिय करने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।