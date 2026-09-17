Fatehabad News: भाई का जुर्माना अपने बिजली बिल में जोड़ने का लगाया आरोप

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इस मामले को लेकर उसने सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत भेजकर बिल से भाई के जुर्माने की राशि हटाने की मांग की है। जाखल की नायक बस्ती निवासी गोल्डी ने शिकायत में बताया कि उनका बिजली कनेक्शन उसके पिता चंद्रमान के नाम पर है, जिसका वर्तमान में वह इस्तेमाल कर रहा है।उसके अनुसार उसके पिता के तीन बेटे हैं और तीनों अलग-अलग रहते हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त बिजली कनेक्शन उसके हिस्से में आया है। जब उसने बिजली निगम से अपने कनेक्शन से संबंधित जानकारी ली तो उसे पता चला कि उसके भाई पर लगाया गया जुर्माना भी उसके बिजली कनेक्शन के बिल में जोड़ दिया गया है।शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी वजह से उसके नाम से संबंधित बिजली बिल की राशि करीब 1.13 लाख रुपये तक पहुंच गई है। उसने शिकायत में कहा कि वह इतनी बड़ी राशि का बिजली बिल भरने में सक्षम नहीं है।उसका अपने भाइयों से अलग रहना-सहना है। इसलिए उसके अनुसार दूसरे भाई पर लगाया गया जुर्माना उसके बिजली बिल में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।इस मामले में निगम ने अपनी तरफ से अपनी प्रकिया को पूरा किया है। अगर उपभोक्ता को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है तो वह किसी भी कार्य दिवस के दिन कार्यालय में आकर मिल सकता है।-राकेश कुमार, एसडीओ, बिजली निगम जाखल