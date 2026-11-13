Fatehabad News: बिजली तार से पराली से भरी ट्रॉली में लगी आग

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गांव जांडली कलां निवासी किसान रमेश जागलान बैजलपुर से दो एकड़ की पराली ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर अपने गांव लौट रहा था। गांव की फिरनी पर ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन के ढीले तार ट्रॉली में भरी पराली से टकरा गए। इससे निकली चिंगारी से पराली में आग लग गई।आग तेजी से फैलने के कारण पूरी ट्राली में भरी पराली इसकी चपेट में आ गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई।ग्रामीणों और दमकल कर्मचारियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। इस दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली को सुरक्षित निकाल लिया गया लेकिन पराली पूरी तरह जल गई। किसान रमेश कुमार ने बिजली निगम से आर्थिक सहायता देने और ढीले तारों को दुरुस्त करवाने की मांग की है।