फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   A 200-bed hospital has been granted the status of a medical college, with the BJP district chief's demand supported by the MLA and former MLA

Fatehabad News: 200 बेड के अस्पताल को मिले मेडिकल कॉलेज का दर्जा, भाजपा जिलाध्यक्ष की मांग को विधायक और पूर्व विधायक का समर्थन

Wed, 04 Nov 2026 10:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 04 Nov 2026 10:29 PM IST
विज्ञापन
A 200-bed hospital has been granted the status of a medical college, with the BJP district chief's demand supported by the MLA and former MLA
फतेहाबाद। जिले में मेडिकल कॉलेज की मांग ने फिर जोर पकड़ा है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीन जोड़ा ने फतेहाबाद में निर्माणाधीन 200 बेड के अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने की मांग उठाई है। उन्होंने इसे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के नाम पर स्थापित करने की पैरवी की है। उनकी मांग को विधायक रणधीर परिहार और पूर्व विधायक दुड़ाराम ने भी समर्थन दिया है।
विज्ञापन

बिश्नोई मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में प्रवीन जोड़ा ने यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलने से जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। आसपास के जिलों के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।
विज्ञापन

उन्होंने हरियाणा के विकास में चौधरी भजनलाल के योगदान का हवाला देते हुए संस्थान का नाम उनके नाम पर रखने की मांग की। इस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने आश्वासन दिया कि वह मुख्यमंत्री के समक्ष यह मांग रखेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। वहीं रसूलपुर में संत रविदास मेडिकल कॉलेज बनाने की पुरानी घोषणा अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रसूलपुर में 35 एकड़ जमीन, फिर भी प्रोजेक्ट अटका
तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गांव रसूलपुर में संत रविदास मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। वर्ष 2023 में ग्राम पंचायत ने इसके लिए करीब 35 एकड़ जमीन भी उपलब्ध करवा दी थी। इसके बावजूद परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।

85 फीसदी पूरा हो चुका निर्माण
फतेहाबाद में 200 बेड के अस्पताल की इमारत का करीब 85 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। मार्च 2027 तक काम पूरा होने की उम्मीद है। अब इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने की मांग उठने से जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। देखना होगा कि सरकार रसूलपुर की पुरानी घोषणा को आगे बढ़ाती है या निर्माणाधीन अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव पर फैसला लेती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed