Fatehabad News: टोहाना में एसपी की जनसुनवाई में 47 नागरिक पहुंचे, 12 शिकायतें मिलीं
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 22 Oct 2026 11:06 PM IST
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टोहाना। थाना सदर स्थित पुराने डीएसपी कार्यालय में वीरवार को आयोजित पुलिस जनसुनवाई में 47 नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान 12 शिकायतें प्राप्त हुईं। पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
एसपी ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसपी ने बताया कि टोहाना और आसपास के क्षेत्रों के नागरिक हर वीरवार को दोपहर 12 से दो बजे तक पुराने डीएसपी कार्यालय में पहुंचकर अपनी शिकायत रख सकते हैं। जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों की समस्याएं सुनकर उनका नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करना है।
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एसपी ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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एसपी ने बताया कि टोहाना और आसपास के क्षेत्रों के नागरिक हर वीरवार को दोपहर 12 से दो बजे तक पुराने डीएसपी कार्यालय में पहुंचकर अपनी शिकायत रख सकते हैं। जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों की समस्याएं सुनकर उनका नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करना है।
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