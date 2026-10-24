पंचकूला: क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो आरोपियों के पांव में लगी गोली; एक कांस्टेबल घायल

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घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार, पंचकूला में पिछले दिनों स्नैचिंग और लूट की कई वारदातें सामने आई थीं। इन वारदातों के संबंध में मिली सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार देर शाम रायपुररानी क्षेत्र में कार्रवाई की। इसी दौरान टांगरी नदी के पास पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों के पांव में गोली लगी।वहीं, एक कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को हिरासत में लिया। घायल दोनों आरोपियों और पुलिसकर्मी को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया।