यमुनानगर में सड़क हादसा: मिट्टी से भरी ट्रॉली ने एक्टिवा को रौंदा, दो सगी बहनों की मौत; मां व भाई गंभीर घायल

जगाधरी क्षेत्र में शनिवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के सामने मिट्टी से लदी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एक्टिवा पर सवार दो सगी बहनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनकी मां और मासूम भाई गंभीर रूप से घायल हो गए।

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जानकारी के अनुसार, एक ही परिवार के चार सदस्य एक्टिवा पर सवार होकर जगाधरी मार्ग से गुजर रहे थे। जैसे ही वे सरस्वती विद्या मंदिर के पास पहुंचे, मिट्टी से भरी अनियंत्रित ट्रॉली ने उनकी एक्टिवा को सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और सभी सड़क पर गिर पड़े।हादसे में 5 वर्षीय और 17 वर्षीय दो बहनों की गंभीर चोटें लगने के कारण मौत हो गई। वहीं, दोनों बहनों की मां और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत स्थानीय ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की आगामी कानूनी कार्रवाई जारी है।