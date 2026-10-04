फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Dumper runs over couple on national highway in Karnal

करनाल में एनएच पर डंपर ने दंपती को कुचला: महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल

Sun, 04 Oct 2026 05:22 PM IST
शाहिल शर्मा माई सिटी रिपोर्टर, करनाल
माई सिटी रिपोर्टर, करनाल Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 04 Oct 2026 05:22 PM IST
सार

नेशनल हाईवे-44 पर करनाल में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां एक डंपर ने दंपती को कुचल दिया। इस हादसे में महिला की मौत हो गई। वहीं, पति गंभीर रूप से घायल हो गया। 

विज्ञापन
Dumper runs over couple on national highway in Karnal
करनाल में डंपर ने दंपती को कुचला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नेशनल हाईवे-44 पर दाहा मोड़ के पास रविवार दोपहर सड़क पार कर रही दंपती को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में 55 वर्षीय कांता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। 

विज्ञापन


सूचना मिलते ही मधुबन थाना पुलिस और डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची। घायल राजकुमार को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कांता देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेजा गया। राजकुमार और उनकी पत्नी कांता देवी कुरुक्षेत्र जिले के गांव संदोली के रहने वाले थे। 
विज्ञापन


दोनों रविवार को दाहा गांव में अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे। दोपहर बाद दोनों पैदल नेशनल हाईवे पार कर दाहा गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पानीपत की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed