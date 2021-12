हरियाणा: प्रवर्तन निदेशालय ने प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड हिसार की 227.95 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से की अटैच

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड हिसार, हरियाणा की 227.95 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया है। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार अटैच संपत्ति हिसार, दिल्ली, नोएडा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भूमि के रूप में हैं।

Enforcement Directorate has provisionally attached properties worth Rs 227.95 Cr of Prakash Industries Ltd Hisar, Haryana under provisions of PMLA in a Coal Block Allocation Case. Attached assets are in the form of land at Hisar, Delhi, Noida and various parts of Chhattisgarh: ED