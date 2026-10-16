Charkhi Dadri News: प्रशासनिक सचिव केएम पांडुरंग ने किया अनाज मंडी का दौरा, बोले-दो दिन में दूर करें किसानों की जे फार्म संबंधी समस्या

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पांडुरंग ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने बताया कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज विवरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक मंडी में संबंधित विभाग की टीम तैनात है। हेल्प डेस्क के माध्यम से किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा रहा है।किसानों ने बाजरा खरीद शुरू होने से पहले मंडी में फसल लाने के कारण जे फार्म नहीं कटने की समस्या उठाई। इस पर प्रशासनिक सचिव ने अधिकारियों को अगले दो दिन में समाधान सुनिश्चित करने को कहा।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मंडियों की बड़ी समस्याओं को तेजी से दूर किया गया है। कुछ छोटी समस्याओं का अस्थायी समाधान किया जा रहा है। उन्होंने मंडी सचिव को दादरी मंडी में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करवाने के निर्देश दिए। साथ ही आढ़तियों को फसल ढककर रखने की सलाह दी।इससे पहले लघु सचिवालय में खरीद कार्य की समीक्षा बैठक हुई। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा, सीईओ जिला परिषद विजेंद्र हुड्डा, एसडीएम डॉ. विरेंद्र सिंह व आशीष सांगवान, सीटीएम सुरेश कुमार और खरीद एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन एवं मंडी प्रधान मोहनलाल, डीएमईओ ज्योति धनखड़, खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक नीतू मौजूद रहे।