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Charkhi Dadri News: सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे सुजीत कलकल

Thu, 17 Sep 2026 11:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 17 Sep 2026 11:01 PM IST
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Sujit Kalkal will represent India at the Senior World Wrestling Championships
सुजीत कलकल। - फोटो : 1
चरखी दादरी। गांव इमलोटा निवासी युवा पहलवान सुजीत कलकल ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप-2026 के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है। लखनऊ में आयोजित कड़े कुश्ती ट्रायल में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुजीत ने फाइनल मुकाबले में अनुज कुमार को 8-0 के एकतरफा अंतर से हराकर टीम में अपना स्थान पक्का किया।
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सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन अक्तूबर में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होना है। जिला कुश्ती संघ के सचिव योगेश इमलोटा ने बताया कि सुजीत का चयन जापान में होने वाले एशियाई खेलों-2026 के लिए भी भारतीय टीम में हुआ है। वह एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए 26 सितंबर को रवाना होंगे। इसके बाद अक्टूबर में विश्व चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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सुजीत के लगातार दो बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने को लेकर क्षेत्र के खेल प्रेमियों में उत्साह है। उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहेंगी। सुजीत ने इससे पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और अब एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं।
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