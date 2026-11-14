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Charkhi Dadri News: बाजरा खरीद शुरू करवाने के लिए सरपंचों और किसान संगठनों ने सौंपा ज्ञापन

Sat, 14 Nov 2026 02:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 14 Nov 2026 02:06 AM IST
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Sarpanchs and farmer organizations submitted a memorandum seeking the commencement of pearl millet (bajra) procurement.
बाढड़ा अनाज मंडी में रखा बाजरा।  - फोटो : 1
बाढड़ा। बाजरा खरीद प्रक्रिया दोबारा शुरू करवाने और मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल खोलने की मांग के लिए सरपंचों और किसान संगठनों ने शुक्रवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया में देरी हुई। पांच नवंबर को पोर्टल को मंजूरी मिली, जबकि छह से दस नवंबर तक दिवाली के चलते छुट्टियां रहीं। इसके बाद किसान 11 नवंबर को मंडी पहुंचे, तब तक खरीद प्रक्रिया बंद हो चुकी थी। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान कृष्ण सोनी, पूर्व प्रधान शमशेर पंचगांवां, विजय और कुलबीर ने कहा कि किसानों को बाजरा बेचने के लिए एक और मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से पोर्टल दोबारा खोलने और खरीद प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग की, ताकि किसान अपनी फसल सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सकें। संवाद
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