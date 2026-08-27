Charkhi Dadri News: पंकज हत्याकांड में मुख्य आरोपी रोबिन गिरफ्तार, पांच दिन के पुलिस रिमांड पर
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 27 Aug 2026 10:28 PM IST
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चरखी दादरी। ढाणी फोगाट रोड स्थित प्रेमनगर क्षेत्र में दिनदहाड़े मोटरसाइकिल सवार युवक पंकज की हत्या के मामले में दादरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी रोबिन सिंह निवासी गांव गोच्छी, हाल निवासी गली नंबर 4, शीतल नगर, रोहतक को बुधवार को सुनारिया चौक क्षेत्र से काबू किया। आरोपी को पूछताछ के लिए अदालत से पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है।
पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि मामला 25 जुलाई 2026 का है। मृतक पंकज निवासी सुनारिया कलां, जिला रोहतक अपनी मां बीरमती के साथ मोटरसाइकिल पर ढाणी फोगाट की ओर जा रहा था। जब वे प्रेमनगर क्षेत्र में पहुंचे तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे मां-बेटा दोनों सड़क पर गिर गए।
आरोप है कि इसके बाद स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी को पीछे लेकर दोबारा पंकज को टक्कर मारी। इसके बाद स्कॉर्पियो से रोबिन और उसका एक साथी नीचे उतरे और पंकज पर फायरिंग की। वारदात में पंकज की मौत हो गई जबकि उसकी मां बीरमती घायल हो गई।
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घटना के दौरान स्कॉर्पियो का बंपर और नंबर प्लेट टूटकर मौके पर गिर गई थी। पुलिस ने मौके से नंबर प्लेट सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य कब्जे में लिए थे। बाद में वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को मातनहेल बस अड्डे के नजदीक लावारिस और क्षतिग्रस्त हालत में बरामद कर लिया गया था।
पुलिस ने मुख्य आरोपी रोबिन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस आरोपी से वारदात में शामिल अन्य आरोपियों, हथियार और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है।
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पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि मामला 25 जुलाई 2026 का है। मृतक पंकज निवासी सुनारिया कलां, जिला रोहतक अपनी मां बीरमती के साथ मोटरसाइकिल पर ढाणी फोगाट की ओर जा रहा था। जब वे प्रेमनगर क्षेत्र में पहुंचे तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे मां-बेटा दोनों सड़क पर गिर गए।
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आरोप है कि इसके बाद स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी को पीछे लेकर दोबारा पंकज को टक्कर मारी। इसके बाद स्कॉर्पियो से रोबिन और उसका एक साथी नीचे उतरे और पंकज पर फायरिंग की। वारदात में पंकज की मौत हो गई जबकि उसकी मां बीरमती घायल हो गई।
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घटना के दौरान स्कॉर्पियो का बंपर और नंबर प्लेट टूटकर मौके पर गिर गई थी। पुलिस ने मौके से नंबर प्लेट सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य कब्जे में लिए थे। बाद में वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को मातनहेल बस अड्डे के नजदीक लावारिस और क्षतिग्रस्त हालत में बरामद कर लिया गया था।
पुलिस ने मुख्य आरोपी रोबिन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस आरोपी से वारदात में शामिल अन्य आरोपियों, हथियार और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है।