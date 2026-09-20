Charkhi Dadri News: लोहारू-गुरुग्राम मार्ग पर सामान्य बस की जगह वॉल्वो चलने से छात्र परेशान

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सबसे अधिक परेशानी चरखी दादरी के कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को हो रही है। बाढड़ा बस स्टैंड पर विरोध जताते हुए छात्राओं खुशी, रचना, साक्षी और अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि सुबह करीब 7:40 बजे लोहारू से गुरुग्राम के लिए एक सामान्य रोडवेज बस चलती थी।इसके माध्यम से बाढड़ा और आसपास के गांवों की छात्राएं समय पर चरखी दादरी के कॉलेज पहुंच जाती थीं। पिछले कुछ दिनों से इस बस को हटाकर उसकी जगह वोल्वो बस का संचालन शुरू कर दिया गया है।छात्राओं का कहना है कि वोल्वो बस में सरकार की ओर से जारी विद्यार्थी बस पास मान्य नहीं होते। इसके अलावा इसका किराया सामान्य बस की तुलना में अधिक है। ऐसे में छात्राओं को वोल्वो बस छोड़कर अगली सामान्य बस का इंतजार करना पड़ता है। अगली बस देर से पहुंचने के कारण उन्हें कॉलेज की कक्षाओं में देरी हो जाती है।दैनिक यात्रियों ने बताया कि इस व्यवस्था से नौकरीपेशा लोगों को भी समय पर ड्यूटी पहुंचने में दिक्कत आ रही है। विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने रोडवेज अधिकारियों से मांग की है कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सुबह 7:40 बजे बाढड़ा से चरखी दादरी की ओर जाने वाली सामान्य रोडवेज बस सेवा को जल्द दोबारा शुरू किया जाए ताकि विद्यार्थियों और अन्य यात्रियों को राहत मिल सके।