Charkhi Dadri News: अंडर पास की मरम्मत का कार्य पूरा, आवागमन शुरू

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उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (रेलपथ), चरखी दादरी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, आरयूबी संख्या 20बी की मरम्मत के लिए 13 अक्तूबर सुबह छह बजे से 16 अक्तूबर तक रास्ता पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया था। इस दौरान दिन और रात दोनों समय आवागमन प्रतिबंधित रहा। रेलवे की ओर से मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी संबंधित विभाग को सौंपी गई थी। लेकिन निर्धारित अवधि के तीन दिन बाद तक कार्य पूरा हो सका। इसके बाद मंगलवार के दिन अंडरपास को आमजन के लिए खोल दिया गया। अंडरपास बंद होने के कारण आमजन और वाहन चालकों को समपार फाटक संख्या 34 व 35 तथा रेलवे ओवरब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इससे कई वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दो से तीन किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही थी। विशेषकर रोजाना इस मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। अब मरम्मत पूरी होने और रास्ता खुलने से वाहन चालकों को पुराने मार्ग पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा मिल गई है।प्रशासन को भी भेजी गई थी सूचनारेलवे अधिकारियों ने मरम्मत कार्य को सुचारु रूप से पूरा कराने और आमजन को परेशानी से बचाने के लिए जिला प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, शहर थाना तथा नगर परिषद को पत्र की प्रतियां भेजकर सहयोग मांगा था।वर्सन: गांधी नगर अंडरपास में चल रहा मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है। अब अंडरपास में होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। अंडरपास को आम राहगीरों के अलावा वाहन चालकों के लिए खोल दिया गया है।सत्यपाल सिंह, एसएसई वर्क्स, रेलवे भिवानी।