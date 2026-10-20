चांदवास में अनाज मंडी व अनाज भंडारण केंद्र बनेगा : रामकिशन शर्मा

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सरकार बाजरा की 2900 रुपये प्रति क्विंटल खरीद कर रही है। किसान को 2300 रुपये प्रति क्विंटल बाजरा बेचने के बाद 600 रुपये भावांतर जारी किया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि किसानों को बागवानी व खाद-बीज पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस रेतीले क्षेत्र में मौसमी, किन्नू, माल्टा, नींबू, अमरूद के बाग लगे हुए हैं। चेयरमैन ने कहा कि चांदवास में अनाज मंडी और वेयर हाउस बनाया जाएगा। इस दौरान मंडल प्रभारी मुनीश बडेसरा, रविंद्र,पूर्व महामंत्री विजय अग्रवाल, नीतीश एरण, वेयरहाउस डीएम दिलबाग सिंह, सपना सैन, सुरेश आदि मौजूद रहे।

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बाढड़ा। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपॉरेशन के चेयरमैन अधिवक्ता रामकिशन शर्मा ने कहा कि बाढड़ा के गांव चांदवास में अनाज मंडी व अनाज भंडारण केंद्र बनाया जाएगा। यह बात उन्होंने अनाज मंडी बाढड़ा में बाजरा खरीद का जायजा लेने के बाद आढ़तियों व किसानों की समस्याओं का निपटारा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार किसान के हितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं।