फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   A grain market and a grain storage center will be established in Chandwas: Ramkishan Sharma

चांदवास में अनाज मंडी व अनाज भंडारण केंद्र बनेगा : रामकिशन शर्मा

Tue, 20 Oct 2026 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 20 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
A grain market and a grain storage center will be established in Chandwas: Ramkishan Sharma
अनाज मंडी में किसानों की समस्याएं सुनते वेयर हाउस कॉरपॅारेशन निगम के चेयरमैन रामकिशन शर्मा। - फोटो : 1
बाढड़ा। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपॉरेशन के चेयरमैन अधिवक्ता रामकिशन शर्मा ने कहा कि बाढड़ा के गांव चांदवास में अनाज मंडी व अनाज भंडारण केंद्र बनाया जाएगा। यह बात उन्होंने अनाज मंडी बाढड़ा में बाजरा खरीद का जायजा लेने के बाद आढ़तियों व किसानों की समस्याओं का निपटारा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार किसान के हितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं।
विज्ञापन

सरकार बाजरा की 2900 रुपये प्रति क्विंटल खरीद कर रही है। किसान को 2300 रुपये प्रति क्विंटल बाजरा बेचने के बाद 600 रुपये भावांतर जारी किया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि किसानों को बागवानी व खाद-बीज पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस रेतीले क्षेत्र में मौसमी, किन्नू, माल्टा, नींबू, अमरूद के बाग लगे हुए हैं। चेयरमैन ने कहा कि चांदवास में अनाज मंडी और वेयर हाउस बनाया जाएगा। इस दौरान मंडल प्रभारी मुनीश बडेसरा, रविंद्र,पूर्व महामंत्री विजय अग्रवाल, नीतीश एरण, वेयरहाउस डीएम दिलबाग सिंह, सपना सैन, सुरेश आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed