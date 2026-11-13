Charkhi Dadri News: लंबे इंतजार के बाद मिली राहत, रोडवेज वर्कशॉप के 52 हेल्परों को मिलेगा एलटीसी लाभ

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जानकारी के अनुसार, दादरी रोडवेज डिपो की वर्कशॉप में पार्ट-2 के तहत सेवाएं दे रहे हेल्पर काफी समय से एलटीसी सुविधा देने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि विभाग में जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। इस संबंध में कर्मचारियों की ओर से लगातार अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया जा रहा था। मांग को लेकर मुख्यालय स्तर पर भी पत्राचार किया गया। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर अब मुख्यालय की ओर से मंजूरी मिलने से रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय के बाद कुल 52 हेल्परों को यात्रा रियायत का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे उन्हें निर्धारित पात्रता और विभागीय शर्तों के अनुसार भ्रमण करने की सुविधा मिलेगी।कर्मचारियों की मांग हुई पूरीएलटीसी सुविधा मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से भी राहत मिलेगी। वे अवकाश के दौरान परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना बना सकेंगे। कर्मचारियों का मानना है कि विभाग के इस निर्णय से उनका मनोबल बढ़ेगा। लंबे समय से उठाई जा रही मांग पर सकारात्मक कार्रवाई होने से वर्कशॉप कर्मियों में संतोष है। अब सभी की निगाहें आगामी प्रक्रिया और सुविधा का लाभ मिलने पर टिकी हैं।वर्सन:रोडवेज विभाग की वर्कशॉप में कार्यरत पार्ट-2 के तहत 52 हेल्परों के एलटीसी लाभ देने के लिए मुख्यालय ने पत्र जारी किया है। संबंधित कर्मचारी नियमानुसार योजना का लाभ ले सकेंगे।नवीन शर्मा, महाप्रबंधक रोडवेज विभाग